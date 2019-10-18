Полицейские и неравнодушные псковичи закрасили 85 граффити с рекламой наркотиков

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-18T17:59:29+03:00

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Сотрудники полиции, а также неравнодушные жители областного центра закрасили около 85 граффити с рекламой наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к рейду правоохранителей подключились волонтёры антинаркотического движения.

Вместе горожане прошлись по улицам Пскова и составили адресный список домов, на стенах которых продавцы запрещенных веществ, делятся своими контактами. Не остались без внимания и лозунги, призывающие употреблять наркотики. Все эти граффити волонтёры закрасили.

КСТАТИ

Жители областного центра могут сообщить о распространении запрещённых веществ, а также содержании наркопритонов и функционировании нарколабораторий в полицию. Для этого достаточно позвонить по телефону 02. О том, как вычислить нарколабораторию ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU