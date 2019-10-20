В городе отремонтируют проезд к Псковскому педагогическому комплексу

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-20T09:40:55+03:00

На убитые дороги у ППК жаловались властям родители школьников. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В планах завершить реконструкцию во дворах на Рокоссовского в этом году

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В Пскове отремонтируют междворовой проезд по улице Рокоссовского к школе № 26 (Псковский педагогический комплекс). Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 19 октября Михаил Ведерников осмотрел участок дороги.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заверил, что власти постараются завершить ремонт к концу года.

- Если погода и производственные мощности подрядчиков позволят, постараемся сделать до конца этого года. Если нет, перенесем на 2020 год и сделаем в самом начале сезона дорожных работ, - сказал Александр Братчиков.

В Псковском педагогическом комплексе обучаются более полутора тысяч детей, на плохое состояние дорог около учебного заведения жаловались родители школьников.

КСТАТИ

Губернатор Псковской области проконтролировал ход работ на улицах Яна Фабрициуса, Юбилейная и в «Орлецах».

ИСТОЧНИК KP.RU