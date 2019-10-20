В городе отремонтируют проезд к Псковскому педагогическому комплексу
В Пскове отремонтируют междворовой проезд по улице Рокоссовского к школе № 26 (Псковский педагогический комплекс). Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 19 октября Михаил Ведерников осмотрел участок дороги.
Глава администрации Пскова Александр Братчиков заверил, что власти постараются завершить ремонт к концу года.
- Если погода и производственные мощности подрядчиков позволят, постараемся сделать до конца этого года. Если нет, перенесем на 2020 год и сделаем в самом начале сезона дорожных работ, - сказал Александр Братчиков.
В Псковском педагогическом комплексе обучаются более полутора тысяч детей, на плохое состояние дорог около учебного заведения жаловались родители школьников.
КСТАТИ
Губернатор Псковской области проконтролировал ход работ на улицах Яна Фабрициуса, Юбилейная и в «Орлецах».
ИСТОЧНИК KP.RU