2019-10-20T13:24:45+03:00
Общество

День работников дорожного хозяйства празднуют сегодня в Псковской области

Глава региона отметил результативность дорожного строительства в области
Алиса Солнцева
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Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет улучшить дорожную сеть в регионе.Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет улучшить дорожную сеть в регионе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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20 октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства. Губернатор Псковской области поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли, сообщают «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что из восьми тысяч километров региональных дорог только треть соответствовала нормам, поэтому Псковской области был необходим рывок вперед.

- С 2019 года наши дорожники начали колоссальную работу, которая призвана принципиальным образом улучшить состояние региональной автомобильной инфраструктуры, - отмечает губернатор и добавляет, что результаты дорожного строительства видны уже сегодня.

На этой неделе глава региона посетил участки дороги, на которых ведется реконструкция и проконтролировал ход работ.

- Впереди ещё не один год кропотливого, непростого труда. Однако я уверен, что специалисты отрасли справятся со всеми поставленными задачами, а их работу оценит каждый житель Псковской области, - обратился к псковичам губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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