2019-10-21T10:27:42+03:00
Общество

Стало известно, какой магазин откроется на месте гипермаркета SPAR в псковском «Акваполисе»

Псковичей ждёт новый формат торговли
Анна БЫСТРОВА
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Торговую площадку займёт супермаркет «Перекрёсток».Торговую площадку займёт супермаркет «Перекрёсток».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Появилась информация о том, какой магазин появится на месте закрывшегося гипермаркета SPAR в псковском «Акваполисе». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», освободившуюся площадку займёт супермаркет «Перекрёсток». Об этом генеральный директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин рассказал на своей официальной странице в социальной сети «Instagram».

По его словам, большой новый магазин с широким ассортиментом продуктов питания и полезных вещей бытового назначения появится благодаря решению одной из крупных продуктовых розничных компаний.

- Перекресток» - это одна из крупнейших российских сетей, которой управляет Х5 RetailGroup. Теперь он будет и в Пскове! Уверен, что чем больше интересных и правильных торговых операторов в городе, тем лучше для потребителей! - отмечается в сообщении.

На Завеличье появится ещё один крупный магазин. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Завеличье появится ещё один крупный магазин.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Голландской продуктовой компании SPAR пришлось покинуть областной центр в июле 2019 года. Гипермаркет проработал в торговом центре около двух с половиной лет. Теперь же руководство «Акваполиса» ориентируется на новый формат торговли и новые для Пскова магазины известных федеральных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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