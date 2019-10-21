2019-10-21T11:33:05+03:00
Общество

Средняя зарплата сотрудников Великолукского агрохолдинга с начала осени возросла почти до 50 тысяч

На предприятии трудятся около 15 тысяч человек
Анна БЫСТРОВА
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На предприятии свиноводы получают более 43 тысяч рублей.На предприятии свиноводы получают более 43 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Средняя заработная плата сотрудников Великолукского агропромышленного холдинга с начала осеннего периода возросла почти до 50 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, и даже эту цифру представители агрохолдинга не считают предельной.

По словам руководства, региональный агрохолдинг стал важным звеном в цепочке предприятий, обеспечивающих жителей России мясом высокого качества по доступной цене. А с недавнего времени продукцию стали экспортировать в страны Латинской Америки.

- При поддержке правительства РФ удалось создать вертикально интегрированную структуру производства - Великолукский агропромышленный холдинг, который постоянно развивается и создаёт новые рабочие места, - добавили в пресс-службе.

КОНКРЕТНО

Большая часть рабочих мест от Великолукского агрохолдинга базируется в сёлах. Это позволяет местным жителям трудиться на родной земле. В среднем за сентябрь сотрудники агрохолдинга получили 47 839 рублей, а свиноводы предприятия — 43 554 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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