Средняя зарплата сотрудников Великолукского агрохолдинга с начала осени возросла почти до 50 тысяч
Средняя заработная плата сотрудников Великолукского агропромышленного холдинга с начала осеннего периода возросла почти до 50 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, и даже эту цифру представители агрохолдинга не считают предельной.
По словам руководства, региональный агрохолдинг стал важным звеном в цепочке предприятий, обеспечивающих жителей России мясом высокого качества по доступной цене. А с недавнего времени продукцию стали экспортировать в страны Латинской Америки.
- При поддержке правительства РФ удалось создать вертикально интегрированную структуру производства - Великолукский агропромышленный холдинг, который постоянно развивается и создаёт новые рабочие места, - добавили в пресс-службе.
КОНКРЕТНО
Большая часть рабочих мест от Великолукского агрохолдинга базируется в сёлах. Это позволяет местным жителям трудиться на родной земле. В среднем за сентябрь сотрудники агрохолдинга получили 47 839 рублей, а свиноводы предприятия — 43 554 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU