2019-10-23T13:15:04+03:00
Общество

В Псковской области увеличили время продажи алкоголя

Изменения вступят в силу через 10 дней
Алиса Солнцева
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Теперь алкоголь можно купить в проверенном магазине с 10 до 22 часов.Теперь алкоголь можно купить в проверенном магазине с 10 до 22 часов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня, 23 октября, Михаил Ведерников внес изменения в постановление администрации Псковской области о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Теперь алкоголь в Псковской области можно будет купить с 10 часов утра до 22 часов вечера. Документ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Изменения призваны повысить конкурентоспособность легальных магазинов в вечернее время и сократить оборот некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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