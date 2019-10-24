СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-24T16:54:54+03:00

Архитекторы выступают за то, чтобы избавить центр Пскова от машин. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Архитекторы предлагают сделать центр Пскова пешеходной улицей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, с подобным предложением на встрече с журналистами 24 октября выступил член Псковского областного отделения союза архитекторов России, а также участник образовавшегося Архсовета Юрий Ширяев.

По его словам, центр Пскова в границах окольного города необходимо «отдать людям». В рамках этой инициативы архитектор предлагает обустроить дорожки для велосипедистов и пешеходов. Как отметил Юрий Ширяев, специалисты прекрасно понимают, что быстро убрать весь транспорт из центра практически невозможно. Делать это нужно поэтапно. Однако польза таких изменений будет неоспоримой.

- Тогда все памятники вздохнут, - добавил архитектор и отметил, что в настоящий момент процесс избавления от транспорта «происходит очень клочкообразно».

ИСТОЧНИК KP.RU