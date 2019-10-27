В «Ночь искусств» псковичей ждут бесплатные экскурсии по Мирожскому монастырю

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-27T09:01:51+03:00

Псковичи осмотрят Спасо-Преображенский собор в составе экскурсионной группы и узнают больше о его истории. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2019» псковичей ждут бесплатные экскурсии по Мирожскому монастырю. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике, экскурсии под названием «Спасо-Преображенский собор - всемирное наследие красоты и духовности» научные сотрудники Отдела хранения монументальной живописи проведут 3 ноября.

Старт экскурсионных групп назначен на 20.00 и 21.00. А перед этим жителей региона ждёт открытая лекция «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Она начнётся в 18 часов вечера по адресу ул. Некрасова, 19. По словам сотрудников музея, на площадке 130 мест, так что посетителям нужно заранее записаться по телефону 8 (8112) 66-33-11.

То обстоятельство, что летом 2019 года псковские памятники вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, предопределило тему «Ночи искусств». Организаторы акции единогласно заключили, что жители областного центра должны узнать больше о десяти церквях, которые высоко оценили на международном уровне.

КСТАТИ

Под флагом акции псковичей ждут и другие события:

2 ноября, 12.00 - экскурсия «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

2 ноября, 14:00 - экскурсия по выставке «Культура и искусство древнего Пскова».

3 ноября, 12:00 и 14:00 - экскурсия по «Золотой кладовой».

3 ноября, 12:00 и 14:00 - экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

4 ноября, 12:00 - экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

ИСТОЧНИК KP.RU