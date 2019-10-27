2019-10-27T09:01:51+03:00
Общество

В «Ночь искусств» псковичей ждут бесплатные экскурсии по Мирожскому монастырю

Акция стартует 3 ноября
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Псковичи осмотрят Спасо-Преображенский собор в составе экскурсионной группы и узнают больше о его истории.Псковичи осмотрят Спасо-Преображенский собор в составе экскурсионной группы и узнают больше о его истории.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2019» псковичей ждут бесплатные экскурсии по Мирожскому монастырю. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике, экскурсии под названием «Спасо-Преображенский собор - всемирное наследие красоты и духовности» научные сотрудники Отдела хранения монументальной живописи проведут 3 ноября.

Старт экскурсионных групп назначен на 20.00 и 21.00. А перед этим жителей региона ждёт открытая лекция «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Она начнётся в 18 часов вечера по адресу ул. Некрасова, 19. По словам сотрудников музея, на площадке 130 мест, так что посетителям нужно заранее записаться по телефону 8 (8112) 66-33-11.

То обстоятельство, что летом 2019 года псковские памятники вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, предопределило тему «Ночи искусств». Организаторы акции единогласно заключили, что жители областного центра должны узнать больше о десяти церквях, которые высоко оценили на международном уровне.

КСТАТИ

Под флагом акции псковичей ждут и другие события:

2 ноября, 12.00 - экскурсия «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

2 ноября, 14:00 - экскурсия по выставке «Культура и искусство древнего Пскова».

3 ноября, 12:00 и 14:00 - экскурсия по «Золотой кладовой».

3 ноября, 12:00 и 14:00 - экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

4 ноября, 12:00 - экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Локнянского района полицейские обнаружили более полукилограмма конопли
В Псковской области накажут восьмерых вьетнамцев, которые попытались пробраться в Европу
Псковичи-победители акции «Губернаторский дневник» прогулялись по Красной площади и посетили шоу Алексея Немова
Строительство детсада на 140 мест в Великих Луках подходит к концу
Появилась видеозапись из подпольного казино, которое раскрыла псковская полиция
В Великих Луках выбрали подрядчика для строительства новой школы на 800 мест
Подпольное казино раскрыли в Пскове
Альфа-банк подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Псковской области
12,5 миллионов рублей получат пять фермерских хозяйств Псковской области
За удар ножом в живот псковичка получила три года условно
Слабовидящие и незрячие псковичи напишут 27 октября географический диктант
Прохожие нашли тела парня и девушки под железнодорожным мостом в Великих Луках
Вера Брежнева выступит в Пскове 30 октября
Пьяный водитель и пассажир пострадали в ДТП в Дновском районе
Удаленную медицинскую помощь предлагает Tele2 своим клиентам
На пожаре в Дедовичах погиб человек
Александр Козловский сменит Александра Котова на посту секретаря Псковского реготделения «Единой России»
На острове Залита собрали более 30 кубометров мусора
Архитекторы предлагают сделать центр Пскова пешеходной улицей
Победители «Губернаторского дневника» отправляются в Москву на шоу Алексея Немова
Более 7 миллионов рублей выиграл «Кванториум» на проведение смены технопредпринимательства для подростков
Псковская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству произведённого сыра
Псковского школьника наградят в Москве за спасение тонущего ребенка