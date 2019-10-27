Дверьми псковского автобуса зажало коляску с ребёнком

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-27T18:08:07+03:00

Водитель транспортного средства не обратил внимания на то, что не все пассажиры успели выйти

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Дверьми псковского автобуса, следующего по маршруту №6, зажало коляску с ребёнком. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом пострадавшая 26 октября рассказала подписчикам в сообществе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины около часа дня они с подругой должны были выйти на остановке «Дом Офицеров». Когда водитель общественного транспорта открыл двери, то псковичка взяла коляску спереди, а её приятельница сзади, за ручку. Спустить коляску полностью женщинам не удалось.

- Я вышла и вынесла полколяски, и тут дверь автобуса закрывается, и он едет. Когда люди начали кричать, он остановился, - написала разгневанная псковичка и заявила, что планирует написать жалобу на водителя, так как запомнила номер автобуса.

КСТАТИ

Ранее во Пскове дверьми автобуса зажало мать и дочь. Полицейские рассмотрели обстоятельства инцидента и заявили, что наказать водителя общественного транспорта они не могут по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU