2019-10-28T20:25:36+03:00
Происшествия

Шторм повалил 39 деревьев во Пскове

Последствия стихии спецслужбы пообещали устранить в течение 2 дней
Анна БЫСТРОВА
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Поваленные заборы и сорванные светофоры. У псковских спецслужб прибавилось работы.Поваленные заборы и сорванные светофоры. У псковских спецслужб прибавилось работы.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Шторм повалил около 39 деревьев в областном центре. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, об этом за экстренном совещании рассказал председатель комитета ГО и ЧС администрации города Владимир Воробьев.

Он заявил, что сильные порывы ветра по всей области продолжались до 22.30. После этого шторм утих и сообщений о последствиях разгула стихии стало меньше. По словам Владимира Воробьёва, комитету известно о 39 поваленных деревьях, 5 из которых зацепили транспорт, стоящий поблизости, 4 упали на сети газоснабжения. Кроме того, 1 дерево ветром повалило на территорию школы, а ещё 18 свалились на автомобильные дороги

Председатель комитета также заявил, что жители Пскова также жаловались на снос кровли домов, упавшие светофоры и отключение электричества.

Последствия стихии в областном центре постарались ликвидировать в кратчайшие сроки. Как отметил начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, все сломанные деревья спецслужбы убрали на утро после шторма, поэтому помех автомобильному движению ни в городе, ни на подъездах к нему нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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