2019-10-30T16:23:27+03:00
Общество

Законодательный комитет Псковского облсобрания рассмотрел гимн региона

Созданный законопроект с приложением текста и музыки планируют утвердить
Егор ТИМОФЕЕВ
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В ближайшее время у Псковской области может наконец появиться собственный гимн.В ближайшее время у Псковской области может наконец появиться собственный гимн.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Члены законодательного комитета Псковского областного собрания рассмотрели гимн региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, участники парламентской сессии остались удовлетворены законопроектом, включающим положения о тексте и музыке к региональному гимну.

Теперь гимн планируют утвердить на сессии регионального парламента 31 октября. Председатель комитета по труду Владимир Яников напомнил, что законопроект в первом чтении уже поддержали. Поддерживая тему диалога, вице-губернатор региона Николай Цветков заявил, что над созданием законопроекта пришлось немало потрудиться (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ) и в связи с этим геральдический совет предлагает утвердить гимн на сессии областного собрания.

В свою очередь автор текста гимна Татьяна Рыжова рассказала о том, что «урезала» стихи до 3,5 минут, чтобы подрастающему поколению было удобнее запоминать важный текст. Николай Цветков также добавил, что ещё одной причиной сокращения текста стало то, что он не может быть длиннее гимна России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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