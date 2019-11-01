Сегодня в Пскове откроется выставка художницы из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-01T12:52:53+03:00

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1 ноября в галерее «Цех» откроется выставка художницы из Санкт-Петербурга «Люди среди домов», посвященная проблеме бездомности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, в экспозицию Алисы Волковой вошли живописные работы, фотографии и инсталляции, объединенные одним мотивом – «людей среди домов».

Портрет бездомного – это не только запоминающийся внешний образ, но и уникальная человеческая история. В этом убедилась художница, работая волонтером в фонде имени святого Дмитрия Солунского.

- Изначально моей целью было показать, как жизнь оставляет след на лице, но впоследствии я поменяла концепцию: меня стал больше интересовать человеческое и духовное в каждом, а не их внешний вид, - рассказывает художница.

Алиса Волкова – современная художница, уроженка Новосибирска. Девушка работает и живет в Санкт-Петербурге, в 2016 году вошла в Союз художников России. Алиса Волкова занимается экспрессивно-аналитической живописью, инсталляциями, объектами, витражами, графикой, перформансами.

КОНКРЕТНО

Открытие выставки состоится 1 ноября в 18:00 в галерее «Цех», г. Псков, ул. Пушкина, 13А. Проработает выставка до 1 декабря, часы посещения: 16:00 – 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU