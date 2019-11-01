2019-11-01T17:01:13+03:00
Звезды

В Острове откроют виртуальный концертный зал

Мероприятие приурочено к Дню народного единства
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: wp.grcc.ru. В день открытия в концертном зале проведут первую прямую трансляцию.ФОТО: wp.grcc.ru. В день открытия в концертном зале проведут первую прямую трансляцию.
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В Острове откроют виртуальный концертный зал. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, инициативу реализуют уже 3 ноября в рамках национального проекта «Культура».

Торжественное открытие состоится в 18.30. Виртуальный концертный зал появится на площадке Островской детской школы искусств. С приветственным словом к собравшимся обратятся представители районной администрации, а также местные депутаты. Затем гостей порадуют творческими номерами воспитанники местной школы искусств, а в завершение вечера в новом зале проведут первую прямую трансляцию. На экране покажут выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н.С. Надеждиной.

КОНКРЕТНО

Открытие нового концертного зала приурочено к Дню народного единства (официальный хэштег праздника - #мыедины), а также к Всероссийской акции «Ночь искусств» (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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