2019-11-06T16:41:01+03:00
Звезды

Псковские археологи нашли печать полоцкого епископа и керамику XII века

Археологический центр представил первые результаты работ в зоне реконструкции улицы Леона Поземского
Алиса Солнцева
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Фото: Археологический центр Псковской области. Дионисий - епископ, живший во второй половине XII века.Фото: Археологический центр Псковской области. Дионисий - епископ, живший во второй половине XII века.
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Псковские археологи обнаружили в раскопе на улице Волкова артефакты XII века. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, в зоне реконструкции улицы Леона Поземского специалистам удалось выйти на уровень культурных отложений XII века.

Псковские археологии сообщают, что нашли керамику того времени и вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Дионисий жил во второй половине XII века и был канонизирован Русской православной церковью.

КСТАТИ

В середине октября Археологический центр представил сразу 6 любопытных находок с раскопа у Поганкиных палат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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