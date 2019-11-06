Псковские археологи нашли печать полоцкого епископа и керамику XII века
Псковские археологи обнаружили в раскопе на улице Волкова артефакты XII века. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, в зоне реконструкции улицы Леона Поземского специалистам удалось выйти на уровень культурных отложений XII века.
Псковские археологии сообщают, что нашли керамику того времени и вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия.
Фото: Археологический центр Псковской области.
Дионисий жил во второй половине XII века и был канонизирован Русской православной церковью.
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В середине октября Археологический центр представил сразу 6 любопытных находок с раскопа у Поганкиных палат.
ИСТОЧНИК KP.RU