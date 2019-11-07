70-летний невельчанин погиб под колесами «Лады»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-07T09:41:56+03:00

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Пожилой пешеход погиб в ДТП в Невеле. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, вечером 6 ноября около 20:55 на улице Ленкоммуны ВАЗ-21140 сбил 70-летнего мужчину.

Пешеход шел по проезжей части в попутном направлении. 24-летний водитель «Лады» сбил мужчину, тот скончался на месте ДТП.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии с прохожим.

КСТАТИ

В Куньинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, съезжающий на второстепенную дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU