70-летний невельчанин погиб под колесами «Лады»
Мужчина шел по проезжей части
Смертельная авария произошла вечером.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Пожилой пешеход погиб в ДТП в Невеле. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, вечером 6 ноября около 20:55 на улице Ленкоммуны ВАЗ-21140 сбил 70-летнего мужчину.
Пешеход шел по проезжей части в попутном направлении. 24-летний водитель «Лады» сбил мужчину, тот скончался на месте ДТП.
Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии с прохожим.
КСТАТИ
В Куньинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, съезжающий на второстепенную дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU