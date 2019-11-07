2019-11-07T15:03:18+03:00
Общество

«Подпольное казино» XVII века обнаружили археологи на месте бывшей ТЭЦ в Пскове

Псковские археологи нашли непростую скамью
Алиса Солнцева
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Фото: Археологический центр Псковской области. Сел на скамью да спрятал игральную доску.Фото: Археологический центр Псковской области. Сел на скамью да спрятал игральную доску.
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На месте бывшей ТЭЦ в Пскове находилось «подпольное казино» второй половины XVII века. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, специалисты нашли скамью с расчерченным полем для игры в алькерк (разновидность «Мельницы»).

Археологи замечают, что во времена царствования Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались, потому игроки тщательно маскировали свое увлечение.

Игровое поле на скамье позволяло быстро скрыть следы «преступления»: сесть на него или быстро закрыть тканью.

Сотрудники Археологического центра напоминают, что в том году нашли немало фишек для игры.

КСТАТИ

Вчера псковские археологи представили первые находки в культурном слое XII века на улице Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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