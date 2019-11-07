«Подпольное казино» XVII века обнаружили археологи на месте бывшей ТЭЦ в Пскове
На месте бывшей ТЭЦ в Пскове находилось «подпольное казино» второй половины XVII века. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, специалисты нашли скамью с расчерченным полем для игры в алькерк (разновидность «Мельницы»).
Археологи замечают, что во времена царствования Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались, потому игроки тщательно маскировали свое увлечение.
Игровое поле на скамье позволяло быстро скрыть следы «преступления»: сесть на него или быстро закрыть тканью.
Сотрудники Археологического центра напоминают, что в том году нашли немало фишек для игры.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU