Михаил Ведерников проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского

СЕГОДНЯ 20:24 2019-11-09T20:51:14+03:00

Фото: pskov.ru. На общую реконструкцию улицы понадобится более 350 миллионов рублей.

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Михаил Ведерников проинспектировал ход работ масштабной реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, в субботу, 9 ноября, состоялся внеочередной контрольный объезд объектов губернатора региона и главы администрации Пскова.

В Пскове реконструируют участок дороги от Троицкого моста до пересечения улиц Леона Поземского и Набат и благоустраивают парки Строителей и Народовластия.

Глава региона посетил парк Строителей на набережной Псковы. На объекте проложили сети, подготовили основания для установки площадки площадью полторы тысячи квадратных метров для массовых мероприятий. Вскоре начнут обустраивать пешеходные зоны.

Фото: pskov.ru. В парке Строителей появится интерактивная площадка для проведения городских мероприятий площадью полторы тысячи квадратных метров.

Подрядчик заверил губернатора, что свайный фундамент разного уровня предотвратит подтопления интерактивной площадки в половодье.

До конца этого года на всех ремонтируемых участках улицы Поземского полностью заменят инженерную инфраструктуру, на некоторых уже уложат асфальт.

КОНКРЕТНО

На улицах Леона Поземского и Труда появится кольцевая транспортная развязка, которая обеспечит беспрепятственный доступ людей к церкви Козьмы и Дамиана с Примостья.

Работы по реконструкции улицы Леона Поземского идут в рамках совершенствования инфраструктуры Туристко-рекреационного кластера «Псковский». Сумма двухлетнего контракта — более 350 миллионов рублей. Работы планируют завершить к концу следующего года.

КСТАТИ

В ходе внеплановой инспекции губернатор оценил темпы строительства детских садов в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU