Губернатор оценил темпы строительства детских садов в Пскове

СЕГОДНЯ 20:47 2019-11-09T20:50:50+03:00

Три объекта должны ввести в эксплуатацию в феврале 2020 года

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Михаил Ведерников оценил темпы строительства детских садов в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, в субботу, 9 ноября, губернатор региона провел внеплановый инспекционный объезд города.

Михаил Ведерников застал активные работы на трех строящихся объектах. В ближайшее время рабочие начнут внутреннюю отделку пристройки к 44-му детскому саду «Снегирек» на улице Народной и благоустройство территории учреждений, прокладку внутренних коммуникаций и основные строительные работы уже завершены. Объект будет сдан до конца года.

Детский сад на 270 мест в Борисовичах практически готов, на улице Звездной еще идут внутренние отделочные работы, установка мебели и благоустройство прилегающей территории.

Александр Братчиков отметил, что из городского бюджета на оснащение детских садов выделили 15 миллионов рублей.

- Работы выполняются в графике, достаточно хорошее качество, степень готовности разная. Но есть понимание, что работы будут закончены в срок, в рамках контрактов, - подытожил Михаил Ведерников.

Детские группы во всех трех учреждениях откроют с февраля следующего год.

КСТАТИ

Губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU