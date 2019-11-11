18-летнюю великолучанку нашли в Пермском крае
18-летнюю великолучанку Екатерину Романовну Самулевич нашли в Пермском крае. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 20 октября девушка 2001 года рождения ушла из дома, ее разыскивали около 20 дней.
Предполагалось, что после ссоры девушка уехала из родного города в Москву, однако сотрудники уголовного розыска определили, что Екатерина Самулевич находится в одном из поселков Пермского края.
В ведомстве сообщают, что девушка жива и здорова, и будет отправлена домой в ближайшее время. Родителям великолучанки сообщили, что она нашлась.
ИСТОЧНИК KP.RU