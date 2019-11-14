2019-11-14T11:59:44+03:00
Общество

У нас никогда не будет сомнений, какую страшную беду нанесли нацисты нашей стране – Михаил Ведерников

В Пскове открылась II Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Алиса Солнцева
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Фото из фондов Государственного архива Псковской области.Фото из фондов Государственного архива Псковской области.
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В Пскове проходит открытие II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», историков, архивистов, музейных работников, общественников и гостей конференции поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- 75-летие Победы – сакральная дата, за которой стоят жертвы и невероятный подвиг Отечества, - отметил Михаил Ведерников и позже добавил: - У нас никогда не будет сомнений, какую страшную беду нанесли нацисты нашей стране и всему цивилизованному миру.

Документы, находящиеся в архивах, безапелляционно доказывают преступление фашистов и их рассекречивание не позволит исказить факты о трагическом событии в нашей истории.

По мнению главы региона, результаты конференции необходимо отправить в министерство образования, чтобы добавить их в школьную программу. На основе архивных, достоверных материалов нужно создавать фильмы и делать публикации.

Михаил Ведерников на открытии сообщил, что студия «Ленфильм» выразила готовность создать фильм, в основу которого лягут рассекреченные архивные документы Псковской области. В рамках проекта «Без срока давности» будут обнародованы рассекреченные документы архива УФСБ России по Псковской области.

КОНКРЕТНО

Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Пскове сегодня. Пленарное заседание, экспертные площадки и доклады пройдут в 2 дня, 14 и 15 ноября. Участниками конференции стали около 80 специалистов по периоду Великой Отечественной войны.

Познакомиться с документами можно в спецпроекте наших коллег из Псковского агентства информации здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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