Фильм Игоря Угольникова «Учености плоды» презентуют на конференции «Без срока давности» в ПсковГУ

14 Нояб. 10:02 2019-11-14T10:38:01+03:00

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Фильм Игоря Угольникова «Учености плоды», съемки которого проходили в Пушкинских Горах этим летом, презентуют в Пскове 14-15 ноября в рамках Международной научно-практической конференции и проекта «Без срока давности». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского государственного университета, на мероприятии расскажут об истории создания фильма, покажут тизер и состоится творческая встреча с режиссером кинокартины Игорем Станиславовичем Угольниковым.

Студия «Корнер Ворк» при поддержке «Ленфильма» завершила съемки художественного фильма, на экраны он выйдет в 2020 году.

«Учености плоды» — полнометражный художественный фильм, основанный на реальных исторических событиях. Действие фильма происходит во время немецко-фашистской оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. В главных ролях — звезда российского кино Сергей Безруков ("Комсомолка" писала о том, как прошли съемочные дни знаменитого актера на Псковской земле), в съемках принимали участие Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.

- «Учености плоды» - это горькая и малоизвестная история оккупации Михайловского – места святого для каждого жителя нашей страны. Места, где жил и творил Александр Сергеевич Пушкин. И одновременно, это трагическая история оккупации нашей Родины, - рассказывает режиссер фильма Игорь Угольников.

КОНКРЕТНО

Презентация фильма и творческая встреча с режиссером планируется в рамках первой экспертной площадки, на которой пройдет круглый стол "Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности". Первая экспертная площадка состоится 14 ноября в 14:00 в аудитории 63 главного корпуса ПсковГУ (пл. Ленина, 2).

ИСТОЧНИК KP.RU