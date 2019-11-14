Рассекреченную архивную информацию систематизируют в Псковской области

14 Нояб. 12:33 2019-11-14T12:33:55+03:00

Это поможет псковичам найти информацию о родственниках, пропавших на войне

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В Псковской области систематизируют информацию, полученную из рассекреченных архивов. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Псковской области Виктор Остренко. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в опорном вузе региона 14 ноября проходит открытие второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Виктор Остренко отметил, что при работе ОНФ над проектом «Судьба солдата», когда и произошло знакомство с проектом «Без срока давности», многие люди обращались за информацией о событиях войны, искали данные о родных, пропавших на фронте.

- Этот поиск – олицетворение боли и утраты целого поколения, - отметил Виктор Остренко и добавил: - Следующим шагом нашей работы станет систематизация информации из рассекреченных архивов о погибших жителях.

Так, помимо ежегодной «Вахты памяти» и функционирующего интернет-ресурса память60.рф, будут собраны архивные материалы.

КОНКРЕТНО

Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Пскове сегодня. Пленарное заседание, экспертные площадки и доклады пройдут в 2 дня, 14 и 15 ноября. Участниками конференции стали около 80 специалистов по периоду Великой Отечественной войны.

Познакомиться с документами можно в спецпроекте наших коллег из Псковского агентства информации здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU