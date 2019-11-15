Обматеривший полицейского глава Печорского района Дмитрий Сопотов решил оставить пост руководителя

15 Нояб. 10:00 2019-11-15T10:00:33+03:00

По словам «героя» скандального видео, занимать пост руководителя он не может по этическим основаниям

Изменить размер текста: A A

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов, обматеривший полицейского (подробнее...), решил оставить пост руководителя. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по словам экс-главы, своё решение он объясняет тем, что ролик вызвал большой резонанс не только в средствах массовой информации, но и среди всех жителей региона.

- Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района, - подчеркнул Дмитрий Сопотов и добавил, что по этическим основаниям после случившегося не может продолжать работу на посту главы района.

«Герой» скандального видео также сложил свои полномочия в должности секретаря местного отделения партии «Едина Россия». О своём решении, отметил Дмитрий Сопотов, он уже заявил губернатору Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU