2019-11-15T10:00:33+03:00
Политика

Обматеривший полицейского глава Печорского района Дмитрий Сопотов решил оставить пост руководителя

По словам «героя» скандального видео, занимать пост руководителя он не может по этическим основаниям
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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О своём решении Дмитрий Сопотов уже проинформировал Михаила Ведерникова.О своём решении Дмитрий Сопотов уже проинформировал Михаила Ведерникова.
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Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов, обматеривший полицейского (подробнее...), решил оставить пост руководителя. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по словам экс-главы, своё решение он объясняет тем, что ролик вызвал большой резонанс не только в средствах массовой информации, но и среди всех жителей региона.

- Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района, - подчеркнул Дмитрий Сопотов и добавил, что по этическим основаниям после случившегося не может продолжать работу на посту главы района.

«Герой» скандального видео также сложил свои полномочия в должности секретаря местного отделения партии «Едина Россия». О своём решении, отметил Дмитрий Сопотов, он уже заявил губернатору Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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