Антимонопольная служба Псковской области проверит законность увеличения интервалов движения городских автобусов

15 Нояб. 17:27 2019-11-15T17:27:15+03:00

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Управление антимонопольной службы будет изучать информацию по увеличению интервалов движения общественного транспорта в вечернее время, озвученную «Псковпассажиравтотрансом». Как рассказала в интервью корреспонденту «Комсомолськой правды-Псков» руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец, организация перевозок на территории муниципальных образований Псковской области регулируется законом №220.

Поэтому перевозчик не может в одностороннем порядке принимать решение об изменении интервала движения городских автобусов.

- Количество автобусов, маршруты, интервалы — всё это прописано в контракте. Он заключался по результатам торгов, которые в Пскове выиграл «Псковпассажиравтотранс». И хотя этот контракт был заключён давно, он действует. Никто его не отменял. Если сейчас перевозчик меняет условия, обговорённые в контракте, это будет расцениваться как ненадлежащее его исполнение, - отметила Ольга Милонаец.

Если перевозчик не справляется, то контракт должен быть расторгнут со штрафными санкциями. В этом случае придётся выбирать нового перевозчика с новыми условиями, добавила руководитель антимонопольной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU