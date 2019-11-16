2019-11-16T17:49:49+03:00
Общество

В Пскове зарегистрировали 2000-го малыша, родившегося в этом году

Торжественная регистрация маленького Псковача прошла во Дворце бракосочетаний
Егор ТИМОФЕЕВ
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Родителям малыша собравшиеся пожелали стать многодетной семьёй.Родителям малыша собравшиеся пожелали стать многодетной семьёй.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В областном центре зарегистрировали двухтысячного малыша, родившегося в этом году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, малыша назвали Михаилом.

В семье его родителей, Дмитрия и Екатерины Белых, маленький Миша – второй ребёнок.

На торжественную регистрацию новорождённого псковича в ЗАГСе областного центра собралась вся семья. Поздравить малыша и его семью пришли председатель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и глава Пскова Елена Полонская.

- Я искренне рада, что в нашем городе появляется на свет столько прекрасных маленьких созданий, которые вскоре придут нам на замену. Берегите своих детей, любите, уважайте и гордитесь их успехами - ведь они самое дорогое, что у нас есть, - отметила Елена Полонская и выразила надежду на то, что торжественная регистрация малышей станет доброй традицией в стенах обновлённого Дворца бракосочетаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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