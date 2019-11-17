2019-11-17T09:02:43+03:00
Общество

До конца года в Пскове восстановят здание детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова

Глава региона поручил ускорить темпы работ
Анна БЫСТРОВА
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На объекте рабочие трудятся в три смены.На объекте рабочие трудятся в три смены.
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Подрядчик планирует завершить ремонтно-реставрационные работы в здании детской музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова в Пскове до конца года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ускорить темпы работ поручил глава региона Михаил Ведерников после осмотра объекта.

В субботу, 16 ноября, губернатор проинспектировал ход работ в залах на 1 и 2 этажах. По словам представителей компании-подрядчика, рабочие не будут «осовременивать» здание. Старинные двери и паркет реставрируют и вернут на свои места. С одной из дверей, например, специалистам пришлось снять 18 слоёв краски.

Окна в здании музыкальной школы полностью заменят.

Окна в здании музыкальной школы полностью заменят.

При этом рабочие полностью заменят ветхие окна в здании и вернут на фасад музыкальной школы надпись «Отделение государственного банка» (именно оно находилось здесь после открытия здания в 1904 году).

Чтобы не допустить отставания по графику, рабочие трудятся в три смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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