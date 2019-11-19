В Пскове определили даты и места новогодних и рождественских мероприятий

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-19T11:51:21+03:00

Весело провести время можно будет на четырёх площадках в центре города

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В областном центре определили даты и места праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, постановление об этом подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Основные мероприятия состоятся 21 декабря с 17.00 до 18.30 на Октябрьской площади. С 27 по 30 декабря праздничной площадкой станет улица Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы К. Маркса. Торжества состоятся с 8 утра до 20 часов вечера. А 31 декабря в этом же месте праздничные мероприятия пройдут с 8.00 до 16.00.

Новый год жители и гости города, как и прежде, встретят на Октябрьской площади. 1 января с 1.00 до 4.00 здесь пройдёт концерт. А Рождество можно будет отпраздновать в Детском и Финском парках, 7 января с 18.00 до 20.00.

О том, как украсят город к новогодним праздникам, ищите ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU