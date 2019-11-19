2019-11-19T16:27:06+03:00
Общество

Почти 150 тысяч детей побывали в пушкинском заповеднике в 2019 году

Эта цифра приближается к половине от всех туристов
Алиса СОЛНЦЕВА
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Не остался без внимания юных туристов и Праздник поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах.Не остался без внимания юных туристов и Праздник поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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147 тысяч 933 ребенка побывали в музее-заповеднике «Михайловское» за прошедший период 2019 года. Об этом рассказал Георгий Василевич, директор музея-заповедника А.С.Пушкина на пресс-конференции по итогам реализации культурного проекта «Все в Псков», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Это число близко к половине от всех туристов (всего в «Михайловском» было 480 тысяч человек), и это доказывает министерству культуры, что такие поездки просто необходимы, - отметил Георгий Василевич.

В этом году в проект впервые вошел пушкинский музей-заповедник «Михайловское», и посещение культурных мест Псковской области вдохновляло маленьких туристов. Как рассказала на пресс-конференции директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова, в отзывах о поездке дети не только благодарили за погружение в культуру и полученные знания об истории, но и писали стихи – такие творческие отзывы получили организаторы впервые.

- Включению в маршрут музея-заповедника Пушкина были рады не только дети, но и учителя. Некоторые из них всю жизнь мечтали побывать в пушкинских местах. А от Хабаровска до Пскова, например, по прямой 6,5 тысяч километров, - отметила Юлия Коновалова, менеджер бюро путешествий «Континент».

ИСТОЧНИК KP.RU

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