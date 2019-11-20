2019-11-20T17:32:18+03:00
Общество

Губернатор Псковской области сломал стереотипы о чиновниках на телеканале «Спас»

Об этом заявил ведущий программы «Парсуна» Владимир Легойда
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Программа выйдет на канале «Спас» 24 ноября.Программа выйдет на канале «Спас» 24 ноября.
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сломал стереотипы о чиновниках в эфире программы «Парсуна» на телеканале «Спас». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил ведущий передачи Владимир Легойда.

Автор и ведущий проекта заявил, что глава региона стал первым губернатором, с которым ему пришлось беседовать в рамках программы за полтора года её производства.

В программе собеседники обсудят различные аспекты жизни и веры. Губернатор расскажет о себе и своей работе и с точки зрения главы региона, и с позиции обычного верующего человека.

КОНКРЕТНО

Выпуск передачи, гостем которой стал Михаил Ведерников, выйдет в эфир на канале «Спас» 24 ноября, в 21:10.

Ранее губернатор Псковской области уже становился героем телевизионной программы. В рамках программы «Картина мира» на телеканале «Культура» он беседовал с Михаилом Ковальчуком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк «Открытие» и «Открытие Брокер» создали фабрику финансовых решений
Ушла из жизни Людмила Чернышева, бывший директор ДЮСШ «Гармония»
В Пскове пройдет слет социальных предпринимателей "Создаем перспективы"
Псковское печенье, льняные сумки и галстуки-бабочки представят на Рождественской ярмарке в Литве
Трогательное кино Джоны Хилла покажут в псковском киноклубе
Во всех школах Псковской области появятся VR-шлемы и квадрокоптеры
Михаил Ведерников потребовал к сроку закончить ремонт и строительство детских садов и школ
В Псковской области появятся три центра цифрового образования
Жителей Пскова ждут Дни норвежской культуры
Популярный певец Тима Белорусских поужинал в псковском Макдоналдсе
Полиция Невеля задержала пьяного тракториста, катающегося по городу
Мальков форели и стерлядь выпустили в водоёмы Псковской области
Великолучанин умудрился выкрасть гараж из сарая
23 ноября состоится крестный ход вокруг Пскова
Псков примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»
На ремонт дома-интерната для пожилых людей в Порховском районе выделят 740 тысяч рублей
Студентка из Пскова вышла в финал всероссийского конкурса «СМИротворец»
Почти 150 тысяч детей побывали в пушкинском заповеднике в 2019 году
1100 детей из разных уголков России посетили Псковскую область в рамках проекта «Культура»
В Псковской области улучшится мобильная связь
Губернатор Псковской области рассказал зампреду правительства о реализации нацпроектов
Великолукские полицейские завязали погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя
Невельчанин погиб при пожаре в собственной квартире