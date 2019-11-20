Губернатор Псковской области сломал стереотипы о чиновниках на телеканале «Спас»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сломал стереотипы о чиновниках в эфире программы «Парсуна» на телеканале «Спас». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил ведущий передачи Владимир Легойда.
Автор и ведущий проекта заявил, что глава региона стал первым губернатором, с которым ему пришлось беседовать в рамках программы за полтора года её производства.
В программе собеседники обсудят различные аспекты жизни и веры. Губернатор расскажет о себе и своей работе и с точки зрения главы региона, и с позиции обычного верующего человека.
КОНКРЕТНО
Выпуск передачи, гостем которой стал Михаил Ведерников, выйдет в эфир на канале «Спас» 24 ноября, в 21:10.
Ранее губернатор Псковской области уже становился героем телевизионной программы. В рамках программы «Картина мира» на телеканале «Культура» он беседовал с Михаилом Ковальчуком.
ИСТОЧНИК KP.RU