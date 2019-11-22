Названы причины увеличения интервалов на городских маршрутах по вечерам в Пскове

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-22T12:42:29+03:00

С каждым годом машин в городе больше. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», «Псковпассажиравтотранс» прокомментировал причину увеличения интервала движения автобусов в вечернее время.

На запрос Псковского агентства информации о причинах такого решения ответил заместитель гендиректора предприятия Сергей Иванов. Низкий пассажиропоток вечером, необходимость уменьшения времени работы водителей на линии и экономия топлива в связи с тяжелым финансовым положением - основные причины изменения интервалов, названные руководителем.

В ответе также напоминается, что количество автобусов сократили на маршрутах №1, 2, 4, 11, 14, 17 после 21:00 . При этом время последнего рейса практически не изменилось. Кроме того отмечается, что количество пассажиров на городских маршрутах снижается постоянно из-за того, что псковичи активно пересаживаются на автомобили.

Ранее сообщалось, что решение автопредприятия проверит антимонопольная служба региона, ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU