Артур Гайдук прокомментировал нападение на врача Псковской областной больницы

СЕГОДНЯ 18:38 2019-11-25T18:38:38+03:00

Не всех можно спасти, не все болезни лечатся – Артур Гайдук

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Артур Гайдук, врач скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания, прокомментировал нападение на гематолога Детской областной больницы, свою однофамилицу Ирину Гайдук. Суть беседы с депутатом регионального парламента сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации.

- Не всех можно спасти, не все болезни лечатся. Это подчас очень трудно объяснить родственникам, - отметил Артур Гайдук и добавил: - Всех обстоятельств произошедшего я не знаю, но могу сказать, что у нас в любой беде принято винить врачей.

По мнению псковского парламентария, данный трагический случай отражает «не очень хорошее» отношение общества к медикам.

- Если бы врачи были всесильны, все жили бы вечно, - сказал Артур Гайдук.

КОНКРЕТНО

По предварительной версии, 25 ноября отец погибшей девочки, находившейся на лечении в Детской областной больнице, надеясь отомстить, напал с ножом на гематолога Ирину Гайдук. Врача госпитализировали с ножевым ранением средней тяжести. Подозреваемого задержали.

В регионе создадут специализированную комиссию, которая проверит обеспечение безопасности во всех лечебных учреждениях Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU