Артур Гайдук прокомментировал нападение на врача Псковской областной больницы
Артур Гайдук, врач скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания, прокомментировал нападение на гематолога Детской областной больницы, свою однофамилицу Ирину Гайдук. Суть беседы с депутатом регионального парламента сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации.
- Не всех можно спасти, не все болезни лечатся. Это подчас очень трудно объяснить родственникам, - отметил Артур Гайдук и добавил: - Всех обстоятельств произошедшего я не знаю, но могу сказать, что у нас в любой беде принято винить врачей.
По мнению псковского парламентария, данный трагический случай отражает «не очень хорошее» отношение общества к медикам.
- Если бы врачи были всесильны, все жили бы вечно, - сказал Артур Гайдук.
КОНКРЕТНО
По предварительной версии, 25 ноября отец погибшей девочки, находившейся на лечении в Детской областной больнице, надеясь отомстить, напал с ножом на гематолога Ирину Гайдук. Врача госпитализировали с ножевым ранением средней тяжести. Подозреваемого задержали.
В регионе создадут специализированную комиссию, которая проверит обеспечение безопасности во всех лечебных учреждениях Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU