В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-25T18:40:10+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на врача Детской областной клинической больницы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в настоящее время злоумышленник доставлен в отделение полиции для дальнейшей работы.

Как рассказали в ведомстве, подозревается мужчина 1977 года рождения. По предварительной информации, его ребёнок проходил лечение в больнице под наблюдением пострадавшего врача и через некоторое время скончался.

КОНКРЕТНО

Инцидент произошёл в понедельник, 25 ноября. Злоумышленник пронёс в здание Детской областной клинической больницы, расположенной на улице Коммунальной, нож. В порыве ярости мужчина набросился с холодным оружием на врача-гематолога, нанес ножевое ранение в туловище. Пострадавшей на месте оказали экстренную медицинскую помощь.

- Не всех можно спасти, не все болезни лечатся. Это подчас очень трудно объяснить родственникам, - прокомментировал инцидент Артур Гайдук, врач скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU