Преподавателям великолукского вуза грозит до 12 лет тюрьмы за получение взятки

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-26T10:18:02+03:00

За 105 тысяч рублей студентка успешно "сдала" все экзамены и зачеты. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Сотрудники великолукского вуза ответят перед законом за получение взятки от студентки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, по факту получения взятки группой лиц возбудили уголовное дело.

Прокуратура установила, что заместитель декана факультета одного из великолукских вузов по предварительному сговору с преподавателями 3 года закрывал сессию студентке. С мая 2016 года по май 2019 года девушка, не сдавая экзамены и зачеты, получала положительные оценки. За это время заместитель декана получил от нее 105 тысяч рублей.

Следственный отдел по городу Великие Луки открыл уголовное дело за получение взятки группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 уголовного кодекса). За это преступление закон предполагает до 12 лет лишения свободы.

КСТАТИ

Этой осенью прокуратура выявила еще одну цепочку взяточников в одном из великолукских учебных заведениях. Тогда преподаватели согласились простить студентке все оплошности за 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU