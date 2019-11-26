2019-11-26T12:28:50+03:00
Общество

Купленный в Пскове Rolls-Royce московские блогеры оставят себе

Приятели устроили вечеринку в лимузине и не смогли расстаться с покупкой
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: vk.com. На дорогую иномарку блогеры установили бензонасос от обычной ГАЗели.ФОТО: vk.com. На дорогую иномарку блогеры установили бензонасос от обычной ГАЗели.
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Столичные блогеры решили не продавать уникальный Rolls-Royce Silver Spur из псковского сарая, который ранее выкупили за копейки. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», почти 3,5 года автомобиль безвыездно простоял в сарае. Продолжение нашумевшей истории вышло на канале московского видеоблогера Евгения Дубровского на площадке видеохостинга YouTube.

После покупки лимузина блогеры решили перегнать его в столицу. Но застряли за 200 км от Москвы, потому что «у тачки сломалось всё». Иномарку пришлось оставить на одной из заправок под прицелом камер видеонаблюдения. Эвакуировать машину не удалось из-за длины.

Через несколько дней Евгений и его приятели вернулись за машиной. Один из подписчиков привёз блогерам аккумулятор на авто. Молодой человек так спешил выручить кумиров, что подпалил днище своего BMW.

После починки Rolls-Royce всё-таки смог доехать до столицы. Однако с парковкой лимузина во дворах оживлённой Москвы возникли трудности. Иномарка из псковского сарая заняла площадку, на которой могут встать 3-4 автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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