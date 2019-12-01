537 миллионов рублей выделят Псковской области на благоустройство школ

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-01T14:17:02+03:00

3 школы отремонтируют и 13 благоустроят на средства федерального бюджета в 2020 году

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Губернатор Псковской области поделился результатами рабочей поездки в Москву в своем официальном аккаунте в Instagram, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». В Москве Михаил Ведерников встретился с министром просвещения, замминистра транспорта и ректором ВШЭ.

С министром просвещения Ольгой Васильевой глава региона договорился о поддержке строительства в Псковской области новых школ, это решение стороны будут совместно отстаивать в правительстве России. Михаил Ведерников согласовал выделение региону дополнительных 537 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ уже в 2020 году.

С заместителем министра транспорта Александром Юрчиком глава Псковской области обсудил появление новых авиарейсов, субсидирование их из федерального бюджета, а также реконструкцию псковского аэропорта. (Подробнее).

- В этом году рейсы Псков – Москва и Псков – Сочи уже дали нам 40 000 пассажиров. Наша амбициозная задача – выйти через 5 лет на 500 000 пассажиров в год!!! – отмечает Михаил Ведерников и ставит хештег #Работаем.

С ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым губернатор обсудил вопросы сотрудничества учебных заведений.

- Уже в этом декабре ждем преподавателей из ВШЭ для повышения квалификации преподавателей ПсковГУ по работе с новыми инструментами обучения. В ближайшем будущем ставим цель сделать двойной диплом ПсковГУ и ВШЭ по ряду образовательных программ, - замечает глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU