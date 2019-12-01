2019-12-01T17:11:07+03:00
Общество

В Острове завершается трехлетняя реконструкция парка Победы

К 15 декабря в парке появится современный фонтан
Алиса Солнцева
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Фото: instagram.com. Островичи уже замечают, что парк преобразился.Фото: instagram.com. Островичи уже замечают, что парк преобразился.
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Завершается трехлетняя реконструкция парка Победы в Острове. Об этом губернатор Псковской области сообщил в официальном аккаунте в Instagram, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Основные работы в парке уже завершены, к 15 декабря, как и планировалось, появится современный фонтан.

Михаил Ведерников заметил, что за время восстановления парк дважды пострадал от вандалов, что затрудняло работы на объекте.

- Пусть обновлённый парк принесёт жителям и гостям Острова только хорошие и светлые эмоции, станет любимым местом отдыха! – подытожил глава региона.

Островичи в комментариях к записи отмечают, что гулять по парку Победы стало гораздо приятнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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