В Острове завершается трехлетняя реконструкция парка Победы
Завершается трехлетняя реконструкция парка Победы в Острове. Об этом губернатор Псковской области сообщил в официальном аккаунте в Instagram, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Основные работы в парке уже завершены, к 15 декабря, как и планировалось, появится современный фонтан.
Михаил Ведерников заметил, что за время восстановления парк дважды пострадал от вандалов, что затрудняло работы на объекте.
- Пусть обновлённый парк принесёт жителям и гостям Острова только хорошие и светлые эмоции, станет любимым местом отдыха! – подытожил глава региона.
Островичи в комментариях к записи отмечают, что гулять по парку Победы стало гораздо приятнее.
ИСТОЧНИК KP.RU