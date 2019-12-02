Псковичи устроили пикет против строительства заправки у Мирожского монастыря

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-02T10:27:42+03:00

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Жители областного центра устроили повторный пикет против строительства заправки у Мирожского монастыря. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, впервые псковичи высказали своё недовольство в июле 2019 года.

Второй раз неравнодушные горожане вышли с плакатами 2 декабря. Они собрались на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса. По словам митингующих, коммерсант, разрабатывающий проект строительства АЗС, совершенно не прислушивается к мнению общественности.

- От наглости некоторых коммерсантов нет слов. Вы видите, что ситуация совершенно уникальная. Мирожский монастырь защищают не только депутаты и общественники, но и администрация города. Но какой-то один коммерсант не останавливается и «прёт как танк» невзирая вообще ни на что: ни на мнение людей, ни на мнение администрации. Он выигрывает суды и думает, что если юридически он прав, то на мнение псковичей можно не обращать внимание, - подчеркнул депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, присутствующий на пикете.

Митингующие намерены дойти до столицы, чтобы восстановить справедливость и не допустить строительства заправки в центре города. Запрет на строительство АЗС вынесла администрация региона, однако, арбитражный суд Псковской области принял решение в пользу коммерсантов.

ИСТОЧНИК KP.RU