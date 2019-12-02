Между Псковом и Великими Луками планируют наладить авиасообщение

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-02T16:41:36+03:00

В конце 80-ых самолет из Пскова в Киев делал остановку в Великих Луках. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Великолучане просят Михаила Ведерникова не оставить в стороне от цивилизации второй по величине город региона

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- Михаил Юрьевич, будет ли авиасообщение с Великими Луками, как раньше – транзит на Москву? Очень удобно, быстро! – такой комментарий оставила подписчица в официальном аккаунте губернатора Псковской области в социальной сети Instagram, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Сейчас прорабатывается вопрос железнодорожного и авиасообщения между Псковом и Великими Луками, - ответили представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области на вопрос великолучанки.

КСТАТИ

Михаил Ведерников побывал в Москве с рабочим визитом, где встретился в том числе с заместителем министра транспорта Российской Федерации Александром Юрчиком. Глава региона отметил, что с 2020 года авиарейс в столицу планируют сделать ежедневным.

ИСТОЧНИК KP.RU