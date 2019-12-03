Псковичей призывают признаться в добрых делах

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-03T12:12:49+03:00

А когда вы в последний раз сделали добро? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Псковичей приглашают принять участие в акции «Неделя признаний». Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной международной акции «Щедрый вторник», в интернете стартует флешмоб, который призван популяризировать благотворительность и добровольчество.

Чтобы стать участником «Недели признаний», необходимо заполнить табличку со словами «Я рад признаться, что», в которой рассказать о тех добрых делах, что вы сделали за последнее время. Фотографию с признанием нужно выставить в свой профиль в социальной сети.

Псковичи, не стесняйтесь, расскажите о добром деле!Фото: Елизавета Славятинская

- Чем больше людей расскажут, что они сделали добрые дела, тем больше людей будут ощущать себя сопричастными, - отметил Семён Никонов, председатель совета Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» и добавил: - Цель акции «Щедрый вторник» – вовлечение людей в благотворительность, популяризация этой сферы, распространение информации о благотворительных акциях. Люди должны понимать, что они не одиноки в этом нелегком деле.

Семен Никонов заметил, что в русской культуре до сих пор существует традиция делать добро тихо, но о благотворительности стоит рассказывать.

В акции «Неделя признаний» поучаствовали 22 тысячи россиян, псковичей – 75 человек (в их числе знаменитые уроженцы Пскова Юлия Пересильд, Оксана Федорова).

КСТАТИ

В Пскове появилась карта некоммерческих организаций, гражданских инициатив, благотворительных проектов #Силавместе.

ИСТОЧНИК KP.RU