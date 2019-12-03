Карта «добрых» организаций появилась в Пскове

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-03T12:13:38+03:00

Более 60 некоммерческих организаций и гражданских инициатив попали на карту #Cилавместе

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Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» разработал уникальную карту Пскова, карту некоммерческих организаций, гражданских инициатив и благотворительных проектов города. Карту #Силавместе, название которой можно понимать двояко: «Сила в месте» и «Сила вместе», презентовали сотрудники Фонда, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной международной акции «Щедрый вторник», в которой участвует и Псков.

- Существует большое количество разных карт Пскова, на которых отмечены основные достопримечательности. Мы решили сделать карту Пскова, на которой будет отмечено как можно больше некоммерческих организаций и общественных инициатив – тоже своеобразных достопримечательностей, - рассказала Надежда Николенко, пресс-секретарь Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город», куратор проекта.

На обратной стороне карты есть контакты и краткое описание данных организаций.Фото: Елизавета Славятинская

На «доброй» карте Пскова отмечены уже более 60 организаций различной направленности: организации, которые работают с детьми, инвалидами, пожилыми людьми, животными, также незарегистрированные гражданские инициативы, приносящие пользу и позитив.

Как отметили сотрудники Фонда, карта решает сразу три задачи. Во-первых, некоммерческие организации могут осмотреться и найти партнеров в городе. Во-вторых, псковичи могут присоединиться к общественным движениям, получить ответ на вопросы: «Как помочь бездомным животным?», «Куда сдать ненужные вещи?», «Как сделать подарок детям на Новый год?». В-третьих, продолжение карты поможет в дальнейшем отследить развитие общественных инициатив.

Карта есть в электронном доступе.

КСТАТИ

Псковичей призывают присоединиться к флешмобу "Неделя признаний" и рассказать о добрых делах.

ИСТОЧНИК KP.RU