В рамках международной акции «Щедрый вторник» в Пскове проходит 11 мероприятий

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-03T12:44:28+03:00

Благодаря каждому из нас люди могут стать счастливее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Псковская область присоединилась к международной благотворительной акции «Щедрый вторник». Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной международной акции «Щедрый вторник», в Россию акция пришла в 2016 году, и ее координатором в Пскове все эти годы выступает фонд «Добрый город».

На карте «Щедрого вторника» в Пскове 11 мероприятий.

Например, исправительные колонии поделились, что в учреждениях слишком скромные библиотеки, пополнить которые нет возможности. В Пскове устроили акцию «Подари заключенному книгу», на сегодня псковичи собрали уже 250 книг.

Одним из проектов акции является «добрая» карта #Силавместе (подробнее).

В Пскове проходят уроки по гуманному отношению к животным, а горожане собирают «добрые авоськи» для зоозащитных организаций и малоимущих пенсионеров.

Сотрудники Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» считают, что сегодня о благотворительности нужно рассказывать, чтобы популяризировать эту сферу и поддерживать инициативных людей. Псковичей призывают присоединиться к флешмобу «Неделя признаний».

ИСТОЧНИК KP.RU