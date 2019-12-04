Фундаменты каменных построек XVI–XVII веков обнаружили археологи на улице Поземского
Псковские археологи обнаружили фундаменты каменных построек XVI–XVII веков на улице Леона Поземского. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Михаил Ведерников поручил областному комитету по охране объектов культурного наследия помочь специалистам в работах на Поземского. Дело в том, что на участке улицы проходит реконструкция, но прежде чем начнутся строительные работы, территорию должны исследовать археологи. Это стало одной из причин отставания от графика ремонта.
В Пскове запланирована масштабная реконструкция улицы Леона Поземского.
- Разнообразные находки раннего времени, обнаруженные в ходе раскопок прошлых лет говорят, что этот район был заселен еще в конце X века, - отмечают археологи на официальной странице Центра в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU