Фундаменты каменных построек XVI–XVII веков обнаружили археологи на улице Поземского

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-04T13:58:15+03:00

Перед реконструкцией улицы на ней проводят изыскания археологи

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Псковские археологи обнаружили фундаменты каменных построек XVI–XVII веков на улице Леона Поземского. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников поручил областному комитету по охране объектов культурного наследия помочь специалистам в работах на Поземского. Дело в том, что на участке улицы проходит реконструкция, но прежде чем начнутся строительные работы, территорию должны исследовать археологи. Это стало одной из причин отставания от графика ремонта.

В Пскове запланирована масштабная реконструкция улицы Леона Поземского.

- Разнообразные находки раннего времени, обнаруженные в ходе раскопок прошлых лет говорят, что этот район был заселен еще в конце X века, - отмечают археологи на официальной странице Центра в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU