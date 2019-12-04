2019-12-04T15:41:48+03:00
Звезды

В Пскове пройдут бесплатные кинопоказы норвежских фильмов о Второй мировой войне

«12-й человек» и «Выбор короля» - художественные фильмы, основанные на исторических документах и мемуарах
Алиса Солнцева
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Фото: tkd-pskov.ru. Кадр из фильма "12-й человек".Фото: tkd-pskov.ru. Кадр из фильма "12-й человек".
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Два норвежских фильма, «12-й человек» и «Выбор короля», покажут в Пскове в рамках Дней норвежской культуры. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, фильмы посвящены 75-летию освобождения восточного Финнмарка Советской армией от фашистской оккупации.

«12-й человек» (2017) , режиссер Харальда Цварт, 6 декабря в 18:00

Фото: tkd-pskov.ru. Кадр из фильма "12-й человек".

Фото: tkd-pskov.ru. Кадр из фильма "12-й человек".

Фильм основан на мемуарах Яна Болсруда, ставшего символом сопротивления норвежцев во Вторую мировую войну. Однако в этой экранизации режиссер решил рассказать больше о тех, кто помогал молодому солдату двигаться вперед, а не о самом герое.

Отряд из 12 диверсантов должен выполнить задание на одной из немецких авиационных баз, но их судно «Браттхольм» атакуют фашисты еще на пути к базе. Единственный спасшийся, Ян Болсруд, добрался до берега и пытался скрыться от гестапо. Но в горах его настигнет снежная буря: он спрячется в пещере, которая окажется для него смертельной ловушкой.

Харальд Цварт, известный по таким крупным голливудским проектам как «Розовая пантера 2» и «Каратэ-пацан», создал эту кинокартину к 100-летию со дня рождения Яна Болсруда. На Московском Международном Кинофестивале в 2018 году фильм получил «Приз зрительских симпатий».

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход свободный.

Показ пройдет в медиахолле (г. Псков, ул. Пушкина, д. 13).

«Выбор короля» (2016), режиссёр Эрик Поппе, 8 декабря в 14:00

Фото: tkd-pskov.ru. Кадр из фильма "Выбор короля".

Фото: tkd-pskov.ru. Кадр из фильма "Выбор короля".

Фильм «Выбор короля» основан на реальных исторических документах и рассказывает о действиях королевской семьи и правительства Норвегии в первые дни германского вторжения, которое началось 9 апреля 1940 года.

Военное сопротивление государства позволило норвежскому правительству, в том числе королевской семье, выехать из Норвегии и сформировать правительство в изгнании.

Норвегия находилась под военной оккупацией до 8 мая 1945 года.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход свободный.

Показ пройдет в медиахолле (г. Псков, ул. Пушкина, д. 13).

КОНКРЕТНО

Дни норвежской культуры в Пскове пройдут впервые, с 6 по 8 декабря. Программа позволит псковичам больше узнать об истории королевства, традициях и культуре Норвегии. Программу можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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