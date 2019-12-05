Псковское печенье и галстуки-бабочки пользовались успехом среди дипломатов в Литве

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-05T12:16:12+03:00

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Продукция, произведённая в Пскове и отправившаяся на XVII Международную дипломатическую ярмарку, пользовалась большим успехом среди посетителей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, мероприятие прошло в здании Вильнюсской городской ратуши.

Продукция предприятий Псковской области, а также товары, произведённые вручную местными мастерами, разместили на отдельном стенде. Как и в прошлые годы, площадка имела большой успех. Жители Вильнюса приходила за полюбившимися товарами и рекомендовали их своим знакомым. Интерес вызвала продукция «Псковского хлебокомбината» и «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца». Французских гостей на псковском стенде привлекли галстуки-бабочки, сшитые Ольгой Погореловой (ПОДРОБНЕЕ).

По итогам ярмарки все собранные средства передали детским домам и лечебным учреждениям Литвы. А участникам из Псковской области организаторы благотворительной ярмарки направили сертификаты участников.

ИСТОЧНИК KP.RU