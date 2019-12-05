Губернатор Псковской области вошёл в пятёрку лидеров ноябрьского медиарейтинга глав регионов СЗФО

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-05T16:44:54+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в пятёрку лидеров ноябрьского медиарейтинга глав регионов Северо-Западного федерального округа, составленного компанией «Медиалогия». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в компании, ТОП был составлен по итогам работы автоматической системы мониторинга и анализа средств массовой информации (телевидения и радио, газет и журналов, информагентств), а также социальных медиа в режиме реального времени.

Поднявшись сразу на три пункта по сравнению с позициями прошлого рейтинга, губернатор Псковской области занял 5 место. При этом первенство досталось главе Санкт-Петербурга Александру Беглову, второе место – губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, третье – губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

КСТАТИ

За высокие показатели эффективности деятельности высших должностных лиц Псковская область получила грант в размере полумиллиарда рублей. В правительстве рассчитывают, что эти деньги регион направит на развитие экономической и социальной сфер.

ИСТОЧНИК KP.RU