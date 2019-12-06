Губернатор Псковской области о работе управляющих компаний: даже лампочки в подъездах меняются только с пинка

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-06T07:58:59+03:00

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На совещании, посвящённом работе управляющих компаний Пскова и района, глава Псковской области отметил, что представители «управляек» даже лампочки в подъездах меняют только с пинка губернатора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников добавил, что в его адрес поступило более 2 тысяч жалоб на непрофессионализм и равнодушие.

В связи с этим глава региона добавил, что качество работы таких организаций необходимо вывести на новый уровень. Перед этим каждую из жалоб жильцов предметно изучат с привлечением прокуратуры и сотрудников правоохранительных органов.

Михаил Ведерников напомнил, что некоторые «управляйки» задолжали ресурсоснабжающим организациям свыше 1 миллиарда, хотя жители домов платят по квитанциям исправно. Таких нарушителей будут лишать лицензии, согласно действующим законам.

При этом губернатор отметил, что готов помочь управляющим компаниям с решением возникших проблем. Но подчеркнул, что диалог с властями при этом должен быть честным и открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU