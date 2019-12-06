Состоялась премьера нового проморолика о Псковской области
Второй псковский медиафорум открылся новым видеороликом о красоте, истории и достижениях Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». Свое выступление Михаил Ведерников начал с благодарности съемочной группе проморолика и вручил почетную грамоту автору идеи – Юлии Минеевой.
После ряда исторических зарисовок, воспроизводящих быт средневековой Псковщины, зритель попадает в преображенный Псков, видит его нынешнюю красоту и достижения: обновленный Псковский театр драмы, спортивные площадки, парки и набережные. По словам губернатора, ролик станет визитной карточкой Псковской области. Его будут показывать на всех маршрутах поездов "Ласточка", в аэропорту имени княгини Ольги.
КОНКРЕТНО
Режиссёр видеоклипа - Ашот Геворкян, оператор - Евгений Козлов. Музыку для видеоролика написал композитор, саундпродюсер Михаил Мищенко.
Съемки проморолика проходили в Пскове, в Пушкинских горах, в Печорах и в Изборске в период с 16 по 22 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU