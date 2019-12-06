2019-12-06T11:28:01+03:00
Общество

Денис Терехов на Псковском медиафоруме: Сейчас верить, к сожалению, никому нельзя

В столице региона проходит Второй псковский медиафорум
Алиса Солнцева
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Второй псковский медиафорум собрал сотни журналистов.Второй псковский медиафорум собрал сотни журналистов.Фото: Елизавета Славятинская
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В Псковском государственном университете проходит пленарное заседание Второго псковского медиафорума «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Эксперты федерального уровня сегодня, 6 декабря, обсуждают в Пскове состояние информационного пространства в России, фейк-ньюс, недоверие общества к СМИ либо, наоборот, обман населения посредством медиа.

- Сейчас верить, к сожалению, никому нельзя, - так завершил свое выступление о современных СМИ директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

Как разрешить эту ситуацию? К ответу на этот вопрос пытаются прийти спикеры. Однако пока что проблема оказывается сильнее. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что сегодня поговорка «Доверяй, но проверяй» не действует. Обществу приятно жить в том мире, который создают для них посредники, журналисты, которые иногда увлекаются фейк-ньюс.

КОНКРЕТНО

В дискуссии в актовом зале Псковского государственного университета участвуют главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор НАТ Александр Широких и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Модератор пленарного заседания – ведущий телеканала «Россия 24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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