Движение транспорта по улице Гражданской в Пскове приостановят на 5 дней

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-09T13:11:40+03:00

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Движение автомобилей на участке улицы Гражданской в Пскове приостановят на 5 дней. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, ограничение связано с проведением дорожных работ под флагом реконструкции стадиона «Машиностроитель».

Движение по Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта остановят с 8 часов утра 10 декабря до 24 часов 15 декабря. Городская администрация просит учитывать ограничения и заранее обдумать пути объезда.

КОНКРЕТНО

В конце 2019 года подрядная организация должна завершить первый этап реконструкции псковского «Машиностроителя». К этому времени на территории стадиона должны появиться зрительские трибуны и административное здание, футбольное поле и площадки под игровые виды спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU