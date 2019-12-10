Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков в День памяти 6-й роты

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-10T09:52:13+03:00

Основные мероприятия всероссийского масштаба в память о 6-й роте пройдут в Пскове 1 марта

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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу ожидаются на мероприятиях 1 марта в Пскове в память о героически погибших десантниках 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в ТАСС со ссылкой на командующего воздушно-десантными войсками генерала-полковника Андрея Сердюкова.

Как передает пресс-служба министерства обороны, 9 декабря в Совете Федерации открылась передвижная мемориальная выставка, посвященная 20-летию подвига 6-й роты. Мемориальная экспозиция состоит из 84 портретов с описанием подвига каждого солдата и офицера, погибшего в борьбе с международным терроризмом на Северном Кавказе.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий в честь героев-десантников. К этой дате реконструируется мемориал «Купол».

Фото: council.gov.ru. Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

- В ходе лыжного перехода в январе – феврале 2020 года военнослужащие в составе команд из всех соединений и воинских частей ВДВ посетят 24 места захоронения десантников 6-й роты. Заключительные же мероприятия состоятся 1 марта 2020 года в Пскове, — отметил генерал-полковник Андрей Сердюков.

ИСТОЧНИК KP.RU